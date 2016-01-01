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    Сьогодні в столиці очікується мокрий сніг

    • Вчора, 08:20
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    Також синоптики прогнозують дощ та ожеледицю на дорогах.

    За прогнозом Українського гідрометцентру, 27 грудня в Києві очікується хмарна погода. Вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг і дощ. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

    Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста.

    Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обачливими.

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