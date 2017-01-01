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    Сьогодні в столиці очікується туман

    • Сьогодні, 10:29
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    За прогнозом синоптиків, 24 березня в Києві хмарно з проясненнями, вранці місцями туман, невеликий дощ

    «За прогнозом Українського гідрометцентру, 24 березня в Києві хмарно з проясненнями, вранці місцями туман, невеликий дощ. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура 11-13° тепла», - йдетсья в повідомленні.

    Нагадаємо, що сьогодні в Україні встановиться хмарна з проясненнями погода, очікуються невеликі дощі у всіх частинах України, окрім південної.

    Вітер буде південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

    Температура вдень становитиме 10-15°, на Волині, Рівненщині, Чернігівщині та Сумщині подекуди — 7-9°, у Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій, місцями в Одеській областях — 15-20°.

    Джерело: УНН

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