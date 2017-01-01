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    Сьогодні в столиці запрацюють ярмарки (АДРЕСИ)

    • Вчора, 08:54
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    З метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції з 4 до 6 січня в столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів.

    Так, ярмарки пройдуть:

    4 січня (середа) 2017 року у:

    • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-р Р. Роллана);

    5 січня (четвер) 2017 року у:

    • Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25;
    • Дарницькому районі –вул. Є. Харченка, 41-47;
    • Подільському районі –вул. Оболонська, 23-35;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

    6 січня (п’ятниця) 2017 року у:

    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16.
    ярмарка
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