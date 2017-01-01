Сьогодні в столиці запрацюють ярмарки (АДРЕСИ)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції з 4 до 6 січня в столиці будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів.

Так, ярмарки пройдуть:

4 січня (середа) 2017 року у:

Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;

Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-р Р. Роллана);

5 січня (четвер) 2017 року у:

Голосіївському районі – вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25;

Дарницькому районі –вул. Є. Харченка, 41-47;

Подільському районі –вул. Оболонська, 23-35;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

6 січня (п’ятниця) 2017 року у: