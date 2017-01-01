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    Сьогодні вранці закриють столичний міст на Русанівці

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    11 квітня на мосту через Русанівський канал буде обмежено рух транспорту

    Із 09:00 до 18:00 11 квітня в зв’язку з ремонтом деформаційних швів на мосту через Русанівський канал, що з’єднує Русанівську набережну з вулицею Раїси Окіпної, буде обмежено рух транспорту в місці виконання робіт.

    Про це повідомили в КК «Київавтодор».

    Комунальники закликають водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і, за можливості, обирати інші маршрути руху.

    Нагадаємо, що роботи проводяться у рамках підготовки міста до проведення Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

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