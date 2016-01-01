Співробітник прокуратури влаштував у Києві масштабну ДТП (ФОТО)

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Дорожньо-транспортна пригода сталася на Повітрофлотському проспекті

За попередньою інформацією, водій автомобіля Hyundai Tucson на світлофорі вдарив охоронний Renault, почалася гонитва, під час якої він протаранив тролейбус, розвернувся, виїхав на тротуар і, намагаючись утекти, врізався в опору рекламного щита.

Після аварії водій вийшов з автомобіля і сказав, що не був за кермом. Правопорушника доправили до райвідділу. У чоловіка сильні ознаки алкогольного сп'яніння.

Незважаючи на велику кількість свідків, він заперечує, що був за кермом.

Джерело: dtp.kiev.uа