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    Стала відома концертна програма на День Європи у Києві

    • Сьогодні, 11:35
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    Флаг ЄС
    Флаг ЄС

    Святкова концертна програма у столиці розпочнеться о 12:00

    14 травня на Софійській площі відбудеться офіційна церемонія відкриття Дня Європи в Україні. Про це повідомляє мистецький проект Folk Ukraine у facebook.

    На гостей свята чекатиме святкова концертна програма, яка розпочнеться о 12:00. Також фестиваль "День Європи на Подолі" відбудеться на Контрактовій площі.

    Відвідувачі матимуть шанс насолодитися віртуозною грою видатного українського піаніста Дмитра Найдича у супроводі Національного ансамблю солістів "Київська камерата" о 16:45 та грою юного піаніста-віртуоза Антоніо Бразільєро Джонсона.

    О 18:30 виступить Національний академічний оркестр народних інструментів з програмою, яка включає відомі хіти Євробачення та рок-хіти, о 19:30 – гурт "Чумацький Шлях", о 20:30 – Фома та МАНДРИ.

    Джерело: Українська правда

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