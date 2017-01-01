Стало відомо, де кияни можуть придбати свіжі продукти (адреси)
- Сьогодні, 10:00
-
Розсилка
Ярмарок
У Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки
З метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».
Так, передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів.
29 квітня (субота) 2017 року у:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
- Деснянському районі – вул. Маршала Жукова (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. М. Закревського (в межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера);
- Дніпровському районі – б-р І. Шамо, 2-12;
- Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
- Печерському районі – вул. Московська, 31/33;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1;
- Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
- Шевченківському районі – вул. Подвойського, 2-12.
30 квітня (неділя) 2017 року у:
- Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
- Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
- Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
- Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що сьогодні деякі київські тролейбуси курсуватимуть іншими маршрутами.