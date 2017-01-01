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    Стало відомо, де кияни можуть придбати свіжі продукти (адреси)

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    Ярмарок
    Ярмарок

    У Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки

    З метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

    Так, передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів.

    29 квітня (субота) 2017 року у:

    • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
    • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
    • Деснянському районі – вул. Маршала Жукова (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. М. Закревського (в межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера);
    • Дніпровському районі – б-р І. Шамо, 2-12;
    • Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;
    • Печерському районі – вул. Московська, 31/33;
    • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
    • Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1;
    • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
    • Шевченківському районі – вул. Подвойського, 2-12.

    30 квітня (неділя) 2017 року у:

    • Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);
    • Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);
    • Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;
    • Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;
    • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що сьогодні деякі київські тролейбуси курсуватимуть іншими маршрутами.

    Київ продукти ярмарка
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