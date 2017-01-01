Стало відомо, де кияни можуть придбати свіжі продукти (адреси)

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Ярмарок

У Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки

З метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у Києві пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

Так, передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів.

29 квітня (субота) 2017 року у:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

Деснянському районі – вул. Маршала Жукова (в межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. М. Закревського (в межах просп. В. Маяковського, 2-А та вул. Т. Драйзера);

Дніпровському районі – б-р І. Шамо, 2-12;

Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;

Печерському районі – вул. Московська, 31/33;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Святошинському районі – вул. Булгакова, 10-13/1;

Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);

Шевченківському районі – вул. Подвойського, 2-12.

30 квітня (неділя) 2017 року у:

Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова);

Печерському районі – вул. І. Кудрі (в межах вул. Іоанна Павла ІІ та Чигоріна);

Святошинському районі – б-р Академіка Вернадського, 79;

Солом’янському районі – вул. Ф. Ернста, 14-А;

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що сьогодні деякі київські тролейбуси курсуватимуть іншими маршрутами.