Стало відомо, де столична влада відкриє нові бювети

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Цього року в столиці збудують 4 нові свердловини та відремонтують 18 бюветних комплексів

Упродовж поточного року в Києві відремонтують 18 бюветних комплексів і збудують 4 нові артезіанські свердловини. Окрім того, нові бюветні комплекси зведуть на вулиці Івана Кудрі, 37-39 та на вулиці Йорданській, 11. На ці потреби міська влада спрямує 14,2 млн грн. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Бюветна вода – якісна та корисна, адже свердловини буряться із застосуванням нових сучасних технологій, подекуди з системами доочистки. Вода відповідає державним санітарним нормам. Забезпечити мешканців столиці безкоштовною, якісною, чистою водою – одне із завдань міської влади. Створення або відновлення комплексів – це черговий крок назустріч киянам. У цьому році ми запланували капітальний ремонт вісімнадцяти бюветів», – про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

На балансі СВКП «Київводфонд» перебуває 190 бюветних комплексів Києва. Наразі у 33-х бюветних комплексах відключено водопостачання через капітальні ремонти, будівництво нових артезіанських свердловин або камер для систем доочистки води.