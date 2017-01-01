Стало відомо, коли запрацюють столичні фонтани (документ)

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Із 1-го травня в столиці запрацюють центральні фонтани та фонтанний комплекс на Русанівському каналі

Із 1-го травня в столиці розпочинають роботу центральні фонтани та фонтанний комплекс на Русанівському каналі. Разом із тим, світло-музичний супровід реконструйованих фонтанів «Малі» та «Великий» стартує до кінця наступного тижня. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Центральні та Русанівський водограї працюватимуть із 1-го травня до кінця вересня, з 11:00 до 23:00. Завдяки проведеним капітальним ремонтам на більшості фонтанних комплексів встановлений або відновлений світловий супровід. Три фонтани будуть музичними – Русанівський, фонтан біля Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка, а також фонтани на Майдані Незалежності з парного боку вулиці Хрещатик. Зараз ми завершуємо всі підготовчі роботи і 1-го травня всі фонтани готові до запуску. Однак запуск водограїв біля «Глобусу» ми плануємо зробити особливим, спільно з киянами під час світло-музичного шоу, яке анонсуємо окремо», – пообіцяв він.

За словами Петра Пантелеєва, сьогодні о 21:30 відбудеться тестовий прогін Русанівських фонтанів. Фахівці вже завершили всі роботи з їхнього монтажу та підключення. А вже з 1 травня водограї на Русанівській набережній «гратимуть» за розкладом – із вівторка до неділі, а у вихідні та святкові дні на киян тут чекає світло-музичне шоу.