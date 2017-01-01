  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Стало відомо, що найбільша черга до дитячих садків – у Дарницькому районі

    • Сьогодні, 13:03
    • Розсилка

    Черга в дитсадки Києва: названо найскладніший район

    Найбільша черга у дошкільні навчальні заклади вишикувалась у Дарницькому районі. Про це розповіли в прес-службі заступника голови КМДА Анни Старостенко.

    «У Києві найбільша черга в дитсадки – в Дарницькому районі, найменша спостерігається в Лісовому масиві, в Деснянському районі», – зазначили в прес-службі.

    Як повідомлялося раніше, в столиці близько 11 тисяч дітей стоять у черзі до дитячих садків. На 100 місць у дитсадах Києва претендує 124 дитини. Крім того, в 2017 році в Києві планують відкрити 10 нових дитсадків.

    Джерело: 44.ua
    Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ