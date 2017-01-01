Стало відомо, що найбільша черга до дитячих садків – у Дарницькому районі

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Черга в дитсадки Києва: названо найскладніший район

Найбільша черга у дошкільні навчальні заклади вишикувалась у Дарницькому районі. Про це розповіли в прес-службі заступника голови КМДА Анни Старостенко.

«У Києві найбільша черга в дитсадки – в Дарницькому районі, найменша спостерігається в Лісовому масиві, в Деснянському районі», – зазначили в прес-службі.

Як повідомлялося раніше, в столиці близько 11 тисяч дітей стоять у черзі до дитячих садків. На 100 місць у дитсадах Києва претендує 124 дитини. Крім того, в 2017 році в Києві планують відкрити 10 нових дитсадків.