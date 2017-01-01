Столична влада відзначить митців Києва премією
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24 травня видатним митцям столиці вручатимуть Мистецьку премію «Київ»
24 травня у музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва відбудеться урочиста церемонія вручення Мистецької премії «Київ».
Про це під час брифінгу повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, повідомляє «Главком».
«Премія «Київ», яка вручається щорічно в рамках святкування Дня Києва, за 17 років існування набула визнання та вагомості. Адже вона дає можливість підтримати та популяризувати кращі здобутки митців, стимулювати їхню подальшу творчу діяльність, спрямовану на розбудову столиці України та розвиток українського мистецтва», – повідомила заступник голови КМДА.
Переможцям Мистецької премії «Київ» вручається диплом, нагрудний знак і грошова премія в розмірі 25 тисяч гривень (кошти на виплату премії передбачені в бюджеті міста Києва).
У різні роки лауреатами премії стали відомі кияни: актори – Борислав Брондуков, Лариса Кадочникова, Анатолій Хостікоєв, Олександр Задніпровський, Остап Ступка; режисери – Роман Балаян, Віталій Малахов, Едуард Митницький, Олексій Кужельний, Юрій Одинокий; композитори – Мирослав Скорик, Євген Станкович, Леся Дичко; художники – Валентина Виродова-Готьє, Петро Зикунов, Оксана Одайник, Іван Пилипенко та інші митці.