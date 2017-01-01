Столична влада відзначить митців Києва премією



Розсилка ВІДПРАВИТИ

24 травня видатним митцям столиці вручатимуть Мистецьку премію «Київ»

24 травня у музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва відбудеться урочиста церемонія вручення Мистецької премії «Київ».

Про це під час брифінгу повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, повідомляє «Главком».

«Премія «Київ», яка вручається щорічно в рамках святкування Дня Києва, за 17 років існування набула визнання та вагомості. Адже вона дає можливість підтримати та популяризувати кращі здобутки митців, стимулювати їхню подальшу творчу діяльність, спрямовану на розбудову столиці України та розвиток українського мистецтва», – повідомила заступник голови КМДА.

Переможцям Мистецької премії «Київ» вручається диплом, нагрудний знак і грошова премія в розмірі 25 тисяч гривень (кошти на виплату премії передбачені в бюджеті міста Києва).

У різні роки лауреатами премії стали відомі кияни: актори – Борислав Брондуков, Лариса Кадочникова, Анатолій Хостікоєв, Олександр Задніпровський, Остап Ступка; режисери – Роман Балаян, Віталій Малахов, Едуард Митницький, Олексій Кужельний, Юрій Одинокий; композитори – Мирослав Скорик, Євген Станкович, Леся Дичко; художники – Валентина Виродова-Готьє, Петро Зикунов, Оксана Одайник, Іван Пилипенко та інші митці.

Мистецьку премію «Київ» засновано в 2001 році Київською міською державною адміністрацією спільно з Координаційною радою національних творчих спілок України з метою відзначення та підтримки кращих здобутків митців столиці.

Спочатку премія нараховувала 6 номінацій: у галузі літератури ім. Євгена Плужника; в галузі кіномистецтва ім. Івана Миколайчука; в галузі музичної композиції ім. Артемія Веделя; в галузі театрального мистецтва ім. Амвросія Бучми; в галузі образотворчого мистецтва ім. Сергія Шишка; в галузі журналістики ім. Анатолія Москаленка.

У 2007 році засновано 7-му номінацію в галузі народного декоративного мистецтва ім. Сергія Колоса, а у 2017 році засновано 8-му номінацію в галузі хореографічного мистецтва ім. Павла Вірського.

На здобуття Мистецької премії «Київ» висуваються нові оригінальні твори, створені впродовж трьох останніх років, але не пізніше ніж за півроку до висунення на премію, одним або групою (до 3 осіб) митців, які живуть і працюють у столиці.

Подання здійснюють творчі спілки, наукові установи, вищі навчальні заклади міста Києва, заклади культури та мистецтв, театрально-видовищні та театрально-концертні організації і підприємства, видавництва, редакції газет і журналів.

Лауреатів Мистецької премії «Київ» визначають журі, які створюються при національних творчих спілках України щодо кожної номінації. Переможців премії затверджує Організаційний комітет.