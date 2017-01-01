Столична влада хоче запустити суміщені смуги руху для громадського транспорту та велосипедистів

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Київський міський голова Віталій Кличко приєднався до традиційної акції «Велосипедом на роботу», учасники якої цього року збиралися в Маріїнському парку

«Дуже добре, що у киян є бажання їздити на велосипеді. Впевнений, що у цього виду транспорту гарні перспективи у нашому місті, - сказав Кличко. - І добре, що подібні заходи стають усе популярнішими і з року в рік до них приєднується все більше велосипедистів. Я сьогодні зранку проїхав уже 35 кілометрів. Впевнений, що кожен, хто приєднається до нашого велосипедного руху, отримає величезне задоволення», - сказав мер та запросив велосипедистів на відкриття оновленого велотреку, яке відбудеться 20 травня.

Віталій Кличко наголосив, що столична влада планує розширити перелік велосипедних маршрутів у місті та провести експеримент - облаштувати велосипедні доріжки на вулицях, де є виділені смуги для громадського транспорту, як це, наприклад, реалізовано в Будапешті. «Ми переймаємо найкращий світовий досвід, коли смуга для велосипедистів суміщається зі смугою громадського транспорту. Це поки буде експеримент і сподіваємося, що це буде безпечно для велосипедистів. Наше завдання – зробити Київ пристосованим та безпечним для поїздок велосипедом», - наголосив міський голова у коментарі журналістам. Таким чином, такі велодоріжки можуть з’явитися на бульварі Дружби Народів, проспекті Валерія Лобановського, Чоколівському бульварі, вул. Вадима Гетьмана, Олександра Довженка, Олени Теліги, бульварі Перова, проспекті Визволителів, вул. Будівельників та проспекті Миру. 1 з 9 на весь екран згорнути

Джерело: kiev.klichko.org