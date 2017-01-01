Столична влада хоче запустити суміщені смуги руху для громадського транспорту та велосипедистів
- Сьогодні, 12:36
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Київський міський голова Віталій Кличко приєднався до традиційної акції «Велосипедом на роботу», учасники якої цього року збиралися в Маріїнському парку
Віталій Кличко наголосив, що столична влада планує розширити перелік велосипедних маршрутів у місті та провести експеримент - облаштувати велосипедні доріжки на вулицях, де є виділені смуги для громадського транспорту, як це, наприклад, реалізовано в Будапешті.
«Ми переймаємо найкращий світовий досвід, коли смуга для велосипедистів суміщається зі смугою громадського транспорту. Це поки буде експеримент і сподіваємося, що це буде безпечно для велосипедистів. Наше завдання – зробити Київ пристосованим та безпечним для поїздок велосипедом», - наголосив міський голова у коментарі журналістам.
Таким чином, такі велодоріжки можуть з’явитися на бульварі Дружби Народів, проспекті Валерія Лобановського, Чоколівському бульварі, вул. Вадима Гетьмана, Олександра Довженка, Олени Теліги, бульварі Перова, проспекті Визволителів, вул. Будівельників та проспекті Миру.
Джерело: kiev.klichko.org