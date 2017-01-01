Столична влада пообіцяла киянам відкрити Поштову площі у перших числах травня

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«Із перших днів травня кияни та гості столиці зможуть відвідати реконструйовану Поштову площу»

Уже за тиждень, із перших днів травня, кияни та гості столиці зможуть відвідати оновлену й реконструйовану Поштову площу, її пішохідну верхню частину. Це буде громадський простір, доступний для всіх людей, зручний і цікавий. Про це під час щотижневого брифінгу повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко.

«До 1 травня завершуємо комплекс робіт на центральній частині Поштової площі. Окрім центрального проходу на Поштову площу, буде також прохід із тротуарної частини Володимирського узвозу через новозбудований оглядовий майданчик – це розширить прогулянкову зону до набережної Дніпра. Завершуємо спорудження пандусу для проходу з площі до Пішохідного мосту. Проводимо озеленення та благоустрій, відновлюємо роботу фонтану, організовуємо безкоштовний Wі-Fі. Також за розпорядженням мера на Поштовій площі пізніше буде створено підземний археологічний музей», – розповів Олександр Спасибко.

За словами заступника голови КМДА, відкриття столичного велотреку та центру велосипедної культури заплановано на 20 травня 2017 року. Зараз тривають фінішні роботи з відновлення полотна велотреку із облаштуванням сучасного спортивного покриття, завершена реконструкція адміністративно-спортивної будівлі з облаштуванням приміщень для потреб спортсменів (роздягальні, душові, медпункт, тренажерний зал, сайклинг-студія, майстерня для ремонту та бокси для зберігання велосипедів тощо), відновлено трибуни на 280 глядачів. Окрім того, збудовано підземний паркінг на 40 машино-місць із можливістю паркування мікроавтобусів, що використовуються велокомандами.

«Впорядковано територію навколо велотреку, створено спільний громадський простір із парком ім. О. Гончара. До відкриття в парку проведуть ландшафтні роботи й висадять зелені насадження», – зауважив заступник голови КМДА.

Він наголосив, що комфорт і безпека киян для команди мера завжди в пріоритеті.

«Ми докладаємо всіх зусиль, щоб повсякденне життя та відпочинок киян стали більш комфортними, щоб наша столиця стала більш привабливою для туристів», – підкреслив Олександр Спасибко.

Він додав, що в цьому році активно продовжується будівництво нових і реконструкція наявних інфраструктурних об’єктів. Ведуться роботи на понад ста об’єктах. Одночасно з великими стратегічними об’єктами продовжують будувати нові садки та школи, лікарні, соціально-реабілітаційні центри, спортивні заклади та дороги.