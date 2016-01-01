Столична влада радить киянам пересісти на громадський транспорт

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21 грудня на дорогах столиці можлива ожеледиця

За прогнозом Українського гідрометцентру, 21 грудня у столиці хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах можлива ожеледиця. Вітер переважно західний, 3-9 м/с, температура вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° морозу.

У зв’язку з можливістю виникнення ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах столиці, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА звертається до киян із проханням утримуватися, за можливості, від поїздок на власному транспорті, бути уважними та обережними.