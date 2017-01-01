Столична влада радить об'їжджати Дарницький бульвар

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12 травня частково обмежать рух транспорту на Дарницькому бульварі

Сьогодні, 12 травня, до 18:00 у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття буде частково обмежено рух транспорту на Дарницькому бульварі, на ділянці від вул. Міста Шалетт до вул. А. Малишка.

Про це інформує КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».

Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що комунальники на три місяці закривають шляхопровід на Нивках.