Столична влада шукає охочих попрацювати у крематорії
- Сьогодні, 17:04
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Оголошено конкурс на посаду директора столичного крематорію
У столиці оголошено конкурс на заняття вакантної посади директора ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Київський крематорій». Повідомлення про початок прийому документів від кандидатів оприлюднено на сайті департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА.
Прийом документів триватиме до 18:00 6 березня 2017 року в департаменті житлово-комунальної інфраструктури КМДА (вул. Велика Житомирська, 15-А, м. Київ (сектор управління персоналом – кім. 1).
Кандидат на посаду директора КП має подати документи особисто (перелік документів).
Вимоги до кандидата на посаду директора підприємства:
- вища освіта за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст або магістр;
- досвід управління на підприємствах, в установах або організаціях незалежно від форм власності (в тому числі господарських товариствах), або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;
- вільно володіти державною мовою;
- високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;
- відсутні обставини, передбачені в частині другій статті 2 Положення;
- відповідати іншим вимогам для керівника відповідного суб’єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством України.