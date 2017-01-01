  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Столична влада шукає охочих попрацювати у крематорії

    • Сьогодні, 17:04
    • Розсилка

    Оголошено конкурс на посаду директора столичного крематорію

    У столиці оголошено конкурс на заняття вакантної посади директора ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Київський крематорій». Повідомлення про початок прийому документів від кандидатів оприлюднено на сайті департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА.

    Прийом документів триватиме до 18:00 6 березня 2017 року в департаменті житлово-комунальної інфраструктури КМДА (вул. Велика Житомирська, 15-А, м. Київ (сектор управління персоналом – кім. 1).

    Кандидат на посаду директора КП має подати документи особисто (перелік документів).

    Вимоги до кандидата на посаду директора підприємства:

    • вища освіта за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст або магістр;
    • досвід управління на підприємствах, в установах або організаціях незалежно від форм власності (в тому числі господарських товариствах), або в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;
    • вільно володіти державною мовою;
    • високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності, здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;
    • відсутні обставини, передбачені в частині другій статті 2 Положення;
    • відповідати іншим вимогам для керівника відповідного суб’єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством України.
    Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ