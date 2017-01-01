Столична влада відвзітувала про звільнення міста від реклами

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Реклама у Києві

Упродовж квітня в столиці демонтовано 820 незаконних рекламних засобів

Згідно зі звітом відділу демонтажів КП «Київреклама», із зазначеної кількості незаконних рекламних засобів 355 одиниць демонтовано власниками.

Про це інформує сайт столичної влади, повідомляє «Главком».

Так, протягом квітня демонтовано наступні типи конструкцій у кількості:

тимчасова виносна спеціальна конструкція – 66;

тумба, що стоїть окремо – 49;

щит, що стоїть окремо – 131;

банер – 122;

вивіска – 161;

кронштейн – 68;

лайтпостер, що стоїть окремо – 73;

конструкції на даху – 9;

холдер – 116;

щит на фасаді – 3;

електронне табло – 18;

прапор, прапорець – 3;

транспарант-перетяжка над вулицею – 1.

Станом на кінець квітня в Києві налічується 45 062 рекламні засоби різних типів, із яких без порушень – 13 352. Із усіх 45 062 наявних засобів: 24 064 – вивіски та кронштейни; 5 868 – щитів, що стоять окремо, 2 245 – лайтпостерів, що стоять окремо тощо.

«20 квітня на пленарному засіданні Київради депутатами схвалені рішення, які дозволять впорядкувати розміщення зовнішньої реклами та інформаційних вивісок у столиці. Вже незабаром рішення буде опубліковане та набере чинності. Проте вже наразі, не чекаючи, разом із операторами ми впроваджуємо декілька пілотних проектів щодо впорядкування розміщення рекламних засобів у центрі Києва. Спільно з операторами ми розробили та визначили низку вулиць, на яких буде реалізовано перші пілотні проекти. Це вулиці: Велика Васильківська (від площі Льва Толстого до вул. Хрещатик), Хрещатик, Грушевського (від Європейської площі до стадіону «Динамо»), Володимирський і Боричів узвози, Поштова площа, Сагайдачного. Тут кількість конструкцій буде зменшена майже в 4 рази – із існуючих 268 до 71 конструкції. На прикладі цих вулиць ми побачимо, яким Київ стане вже протягом найближчих року-півтора, після розроблення та впровадження схем вулиць. Завдяки прийнятим правилам розміщення зовнішньої реклами всі гравці ринку працюватимуть на однакових засадах, без будь-яких преференцій. Умови мають бути однаковими для всіх», – наголосив заступник голови КМДА Олексій Резніков.

Нові правила включатимуть також уточнення дозволених і заборонених форматів конструкцій і їхніх розмірів, схеми розміщення реклами на території міста. Буде приділено особливу увагу безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП тощо.

Окрім того, згідно з документом розміщення зовнішньої реклами, у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими форматами (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими форматами (біл-бордами).

Нагадаємо, що упродовж березня в Києві демонтовано 582 незаконних рекламних засоби. Згідно зі звітом відділу демонтажів КП «Київреклама», серед 582-х незаконних рекламних засобів 234 одиниці демонтовано власниками.