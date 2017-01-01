Столична влада відзвітувала, скільки відремонтувала бюветів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За два роки в Києві відремонтували 75 бюветних комплексів і збудували 10 нових артезіанських свердловин

Кожен киянин сьогодні має доступ до якісної безкоштовної води завдяки роботі 161 столичного бювету. До 2020 року заплановано повністю відновити роботу всіх бюветів, які працюватимуть для киян безкоштовно. Про це під час відкриття бювету на проспекті Валерія Лобановського заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Зазначений бювет не працював із 2009 року. Тут збудовано свердловину юрського водоносного горизонту глибиною 295 метрів. Свердловина побудована із застосуванням нових технологій, наприклад, фільтрова колона зроблена з харчового пластику, що виключає зіткнення води з металом. Тут встановлена система доочистки, а воду з цього бювету кияни можуть використовувати навіть у лікувальних цілях», – сказав заступник голови КМДА, звертаючись до киян.

Він підкреслив, ще два роки тому майже половина бюветів із майже двох сотень існуючих у Києві не працювала або була в занедбаному стані. Зараз – вже працює 161 бювет.

«Кожна родина в такий скрутний економічний час повинна мати можливість економити на комунальних та інших послугах. Бюветні комплекси забезпечують людей безкоштовною якісною водою, аби не витрачати гроші на бутильовану. За два роки нам вдалося виконати капітальний ремонт 75 бюветних комплексів, а також збудувати 10 нових артезіанських свердловин», – повідомив Петро Пантелеєв.

За його словами, у місті розроблена програма, яка передбачає, що у 2020 році всі бювети функціонуватимуть справно.

За цей час планується збудувати ще 25 нових артезіанських свердловин.

Контроль якості води здійснює міське підприємство «Київводфонд». За тел.: 044-228-91-83 кияни можуть звертатися з питань роботи бювету.