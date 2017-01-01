Столична влада відзвітувала, скільки змогла заощадити бюджетних грошей

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У 2016 році Київ зекономив півмільярда гривень завдяки електронним закупівлям

Згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель» у минулому році Київ провів понад 47 тисяч процедур у системі публічних закупівель Prozorro. Про це повідомив керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.

«Станом на 31 грудня минулого року в системі було зареєстровано 1 715 замовників міського підпорядкування, які провели 47 120 процедур на загальну суму 11,77 мільярдів гривень», – зауважив керівник апарату КМДА та додав, що середній відсоток зниження ціни учасниками закупівель за минулий рік склав 15,78%.

Серед основних замовників закупівель минулого року – Департамент охорони здоров’я (із підпорядкованими підприємствами, установами та організаціями), на долю якого припадає 10 005 закупівель або 38% від загальної кількості, Департамент транспортної інфраструктури – 2 296 закупівель або 9% і Департамент соціальної політики – 1 799 закупівель або 7%.

«Місто змогло зекономити 532 мільйони гривень саме завдяки прозорості закупівель і створенню належної конкуренції. Електронна платформа дає змогу учасникам із різних куточків України брати участь у закупівлях, що впливає на зниження ціни», – підкреслив Володимир Бондаренко.

Керівник апарату КМДА зазначив, що на розгляді Київради сьогодні знаходиться проект рішення, покликаний унормувати використання системи електронних закупівель під час допорогових торгів (торгів, сума яких не перевищує законодавчо встановлений мінімум).

«Попри законодавчі обмеження, місто має намір проводити через електронну систему закупівлі, вартість яких перевищує 3 тисячі гривень. Адже, прозорість та економність у витраті фінансового ресурсу киян є визначальними у діяльності столичної адміністрації», – зазначив Володимир Бондаренко.