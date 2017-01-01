Столична влада взялася за створення віртуальної картки киянина

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У КМДА розробляють ідею створення віртуальної картки киянина

«Ми працюємо над тим, щоб зробити картку киянина максимально використовуваною, щоб це був справді потрібний киянам проект. Працюючи над його наповненням, ми все частіше ставимо запитання – навіщо нам пластикова карта, якщо у кожного є смартфон? На даний момент ми з одним із найбільших державних банків обговорюємо можливість створення віртуальної картки киянина, оскільки банк є достатньо прогресивним у сфері електронних технологій», – розповів перший заступник голови КМДА.

За його словами, користування інноваційної картою буде проходити за принципом стандартних безконтактних оплат смартфоном. Для активації такої можливості необхідно буде встановити офіційний додаток, а сплачувати за покупки та послуги можна буде піднісши телефон до терміналу з символом безконтактної оплати.

«Як швидко це буде? Це залежить від того, яких домовленостей ми досягнемо в своїх перемовинах, як швидко вдасться «покласти» всі технічні вимоги на таку віртуальну картку», – зауважив Геннадій Пліс.