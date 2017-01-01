Столичні активісти розпочали акцію проти ям на дорогах «Віталік, не проґав»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Небайдужи кияни вирішили відзначити ями на столичних дорогах. І «вказати» на них очільнику міста Віталію Кличку, аби він ці ями «не проґавив»

Деталі акції описав журналіст Майкл Щур. За його словами, розпочали все це Віталій та Слава Абрамови зі своїми друзями, «бо кожен з них уже втратив по колесу» через київські вибоїни.

Щоб відзначати ями, вони розробили трафарет, де нанесли напис #Vitalikneprogav і обличчя Віталія Кличка.

Всі ці ями після цього фотографуються і викладаються на сайті vitalikneprogav.com. На карті можна побачити, де вже є відмічені ями з їх фото.

Загалом за перші дні акції було позначено 46 ям на київських дорогах. І деякі з них столичні комунальні служби «не проґавили», зробивши ямковий ремонт на Контрактовій площі.

Раніше «Главком» повідомляв, що з приходом весни в столиці відновилися роботи на Окружній.

Також повідомлялося, що на голови киян може впасти черговий столичний міст.

Нагадаємо, увечері, 27 лютого 2017 року, в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який уже давно обіцяли реконструювати.

Після надзвичайної пригоди на Шулявці в терміновому порядку було підготовано сім варіантів реконструкції шляхопроводу, які розглянула містобудівна рада. З семи варіантів реконструкції було обрано три. Проекти були направлені на подальшу розробку та доопрацювання.