Столичні чиновники розкрадали бюджетні кошти. Вилучено понад 6,7 мільйонів гривень готівкою (ФОТО)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві викрили схему розкрадання бюджетних коштів посадовцями райдержадміністрації

Правоохоронці встановили, що під час проведення одним із управлінь Голосіївської РДА та підконтрольного їй комунального підприємства конкурсних торгів, переможцями ставали так звані «свої» комерційні структури. Відповідно умовам укладених договорів, ці товариства проводили ремонтні роботи на об'єктах комунальної власності району.

Про це повідомили у Національній поліції.

Вкрадені бюджетні кошти конвертували через фіктивну фірму.

Співробітники Управління захисту економіки у місті Києві, слідства Голосіївського відділу поліції та Київської місцевої прокуратури № 1 провели санкціоновані обшуки в управлінні районної державної адміністрації, офісах комерційних структур, а також за місцем мешкання їх керівників. Окрім документації, вилучили понад 6,7 мільйонів гривень.