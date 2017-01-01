Столичні чиновники вкрали у дітей-інвалідів 870 тис. грн
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Розсилка
Розкрадання бюджетних коштів
Екс-посадовців КМДА судитимуть за розтрату бюджету
Київською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно головного бухгалтера департаменту соціальної політики КМДА, а також колишнього начальника управління бухгалтерського обліку та фінансів Головного управління соціального захисту населення КМДА за фактом розтрати коштів столичного бюджету в особливо великих розмірах.
Про це інформує сайт столичної прокуратури, повідомляє «Главком».
Встановлено, що, перебуваючи на вказаних посадах, зловмисники, діючи за попередньою змовою в інтересах третіх осіб, безпідставно внесли до офіційних документів завищені суми за оплату навчання студентів з-поміж дітей-інвалідів, інвалідів, дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених родин. У подальшому на підставі вказаних підроблених документів на рахунки одного зі столичних університетів з бюджету міста було безпідставно перераховано понад 870 тис. гривень.
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Дії колишніх посадовців кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 5 ст. 191 (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) КК України.
Обвинувальний акт скеровано до Солом'янського райсуду столиці для розгляду по суті.