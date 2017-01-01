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    Столичні депутати вирішили перейменувати ще низку вулиць (СПИСОК)

    • Сьогодні, 15:03
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    Можуть перейменувати: проспект Героїв Сталінграда носитиме ім'я Володимира Івасюка.

    На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків депутати погодили проект рішення «Про перейменування проспекту, бульварів, вулиць, провулків, уточнення назв та повернення історичної назви у місті Києві».

    Відповідно до проекту рішення, пропонується уточнити назви двох вулиць та провулку. Зміни стосуються лише написання власних назв:

    • вул. Алма-Атинська — вул. Алматинська (Дніпровський р-н);
    • вул. Кустанайська — вул. Костанайська (Голосіївський р-н);
    • пров. Кустанайський — пров. Костанайський (Голосіївський р-н).

    Також пропонується повернути пров. Ладо Кецховелі у Подільському районі історичну назву — пров. Воздвиженський. 

     Окрім того, передбачається перейменування наступних проспекту, бульварів, вулиць та провулків:

    • бул. Дружби Народів — на бул. Миколи Міхновського (Печерський р-н);
    • бул. Михайла Кольцова — на бул. Миколи Руденка (Святошинський р-н);
    • вул. Гайдара — на вул. Сім'ї Прахових (Голосіївський р-н);
    • вул. Генерала Наумова — на вул. Людмили Фої (Святошинський р-н);
    • вул. Маршала Тимошенка — на вул. Миколи Кагарлицького (Оболонський р-н);
    • вул. Московська — на вул. Дмитра Годзенка (Печерський р-н);
    • вул. Новоросійська — на вул. Опришківська (Дніпровський р-н);
    • вул. Олександра Горовиця — на вул. Василя Барки (Солом'янський р-н);
    • вул. Петровського — на вул. Василя Щавінського (Деснянський р-н);
    • вул. Пугачова — на вул. Академіка Ромоданова (Шевченківський р-н);
    • вул.Семашка — на вул. Миколи Павлушкова (Святошинський р-н);
    • вул. Тропініна — на вул. Якубенківська (Шевченківський р-н);
    • пров. Делегатський — на пров. Федорівський (Шевченківський р-н);
    • пров. Михайла Реута — на пров. Памви Беринди (Печерський р-н);
    • просп. Героїв Сталінграда — на просп. Володимира Івасюка (Оболонський р-н).

    Відповідні перейменування має затвердити ще Київрада на пленарному засіданні.

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