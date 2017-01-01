Столичні дороги завмерли у 7-бальних заторах
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У вівторок, 28 лютого, затори у Києві сягнули 7 балів
Червоним кольором на карті сервісу «Яндекс.Затори» позначені вулиці Вадима Гетьмана та Чоколівський бульвар. Обмежений рух до 15 км/год на проспекті Перемоги та вулиці Олександра Довженка біля мосту. На Повітрофлотському проспекті та вулиці Борщагівській транспорт пересувається зі швидкістю до 5 км/год, передає сервіс. Також затори є на вулиці Дегтярівській.
Одна з причин такого показника – обвал мосту на Шулявці.
У Київміськадміністрації радять планувати свій шлях, оминаючи аварійну ділянку.
«Київпастранс» вніс зміни у роботу тролейбусних маршрутів.
Нагадаємо, вчора ввечері у Києві обвалилася частина Шулявського шляхопроводу. Через надзвичайну пригоду заїзд на міст поки що закритий.
Також змінено режим роботи громадського транспорту, який пересувається через Шулявський шляхопровід.
Джерело: Gazeta.ua