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    Столичні комунальники вдосконалили клумбу на Європейській площі

    • Сьогодні, 14:42
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    Для безпеки руху на Європейській площі в Києві встановили світлоповертальні елементи

    Комунальна корпорація «Київавтодор» продовжує обладнувати світлоповертальними елементами аварійно-небезпечні ділянки вулично-дорожньої мережі міста.

    Про це інформують в КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».

    Щоб зменшити аварійність на одному з найбільш завантажених перехресть столиці, на Європейській площі було встановлено світлоповертальні елементи для кращого зорового сприйняття геометричних параметрів перехрестя.

    ЖКГ Київ благоустрій
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