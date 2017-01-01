Столичні комунальники вдосконалили клумбу на Європейській площі

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Для безпеки руху на Європейській площі в Києві встановили світлоповертальні елементи

Комунальна корпорація «Київавтодор» продовжує обладнувати світлоповертальними елементами аварійно-небезпечні ділянки вулично-дорожньої мережі міста.

Про це інформують в КК «Київавтодор», повідомляє «Главком».

Щоб зменшити аварійність на одному з найбільш завантажених перехресть столиці, на Європейській площі було встановлено світлоповертальні елементи для кращого зорового сприйняття геометричних параметрів перехрестя.