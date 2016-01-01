Столичні медики переходять на посилений режим роботи в період новорічних свят



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будуть працювати близько 200 екіпажів швидкої допомоги вдень і більше 100 екіпажів вночі

Київські медики в період новорічних свят переходять на посилений режим роботи, повідомив в ефірі «112 Україна» заступник голови столичної адміністрації Микола Поворозник.

«Ми на свята всі переходимо на посилений режим, так як будуть працювати всі травмпункти та лікарні. Будуть працювати близько 200 екіпажів швидкої допомоги вдень і більше 100 екіпажів вночі. Я впевнений, що ми впораємося з тим, щоб вчасно надавати допомогу. Це буде тривати до 19 січня», - повідомив він.