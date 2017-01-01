Столичні музеї влаштовують дні відкритих дверей у січні
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У першому місяці 2017 року столичні музеї запрошують на безкоштовне відвідування.
Перед відвідуванням музеїв слід уточнити їх графік роботи.
19 січня, четвер
Музей видатних діячів української культури Л. Українки, М. Лисенка, П. Саксаганського, М. Старицького (вул. Саксаганського, 97/95 Б/95).
21 січня, субота
Музей-майстерня І. Кавалерідзе (Андріївській узвіз, 21).
25 січня, середа
Національний музей літератури України (вул. Б. Хмельницького, 11).
Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка (пров. Т. Шевченка, 8-а).
26 січня, четвер
Національний музей Тараса Шевченка (бул. Т. Шевченка, 12).
Меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка (вул. Вишгородська, 5).
27 січня, п’ятниця
Музей культурної спадщини (вул. Московська, 40-б).
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця» (вул. Госпітальна, 24-а).
Національний центр культури «Музей Івана Гончара» (вул. Лаврська, 19).
Музей партизанської слави, вул. Славгородська (парк Партизанської слави)
28 січня, субота
Музей Гетьманства (вул. Спаська, 16-б).
29 січня, неділя
Літературно-меморіальний музей-квартира П. Тичини (вул. Терещенківська, 5).
Літературно-меморіальний музей Максима Рильського (вул. М. Рильського, 7).
Літературно-меморіальний будинок-музей М. Заньковецької (вул. В. Васильківська, 121).
30 січня, понеділок
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України (вул. Лаврська, 9).
Національний музей історії України (вул. Володимирська, 2).
Джерело: mydim.ua