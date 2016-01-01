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    Столичні поліцейські стали Дідами Морозами

    • Сьогодні, 10:21
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    Перед Новим роком усі добрішають. Навіть поліція

    Днями столичні копи проявили на Виноградарі небачену досі щедрість (принаймні з міліцейських часів такого не пригадується). Вони роздавали перехожим на вулиці Порика ялинки, що їх псевдопідприємці намагалися продати нелегально.

    За словами торговців легальної точки з продажу новорічних дерев, що на перехресті вул. Порика з проспектом Свободи, які й поскаржилися на сусідів-конкурентів, спершу нелегали намагалися «взаємовигідно» домовитися з поліцейськими, але не вийшло. Тож, як розповіли легальні торговці, десь за хвилин 20 поліцейські роздали людям більш як півтисячі 1,5–3-метрових сосонок.

    Дехто на «халяві» ще й підзаробив. Брали, хто скільки міг утягти. Скажімо, біля кожного з кіосків уздовж торгових рядів на ринку «Виноградар», що навпроти «поліцейської благодійної акції», ще й наступного дня стояло по кілька дерев до трьох метрів по 70–80 гривень. Це тоді, коли неподалік продавці легальних ялинок просили по 100 гривень за кожен метр такого дерева.

    Джерело: Вечірній Київ

    Національна поліція України
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