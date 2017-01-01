Столичні правоохоронці впіймали групу крадіїв ліфтового обладнання (фото)

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Поліцейські затримали трьох молодиків із валізою, в якій вони несли щойно викрадені ліфтові котушки. Розпочато кримінальне провадження.

На території Дарницького району невідомі особи викрадали ліфтові котушки.

Правоохоронці, відпрацьовуючи район та прилеглу територію, побачили підозрілих чоловіків, які дивно себе поводили і несли велику сумку.

При огляді оперативники виявили ліфтові котушки.

Троє зловмисників віком 25-ти до 39-ти років нещодавно звільнилися з місць позбавлення волі, де відбували покарання за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, крадіжки та розбої.

Крадії правоохоронцям розповіли, що піднімалися на останній поверх будинку та шляхом пошкодження замків вхідних дверей проникали до ліфтового приміщення.

За допомогою інструментів, які мали при собі, демонтували та викрадали ліфтові котушки.

Викрадене здавали до пункту прийому металобрухту. На отримані гроші купували наркотичні речовини.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм загрожує до шести років ув’язнення.