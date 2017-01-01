Столичні правоохоронці затримали автомобільних крадіїв

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Зловмисників доставили до Святошинського управління поліції. Розпочато кримінальне провадження.

Співробітники відділу розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами управління карного розшуку столичного главку викрили злочинну групу, яка займалася незаконним заволодінням автотранспорту на території Києва.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зловмисники, використовуючи спеціальну техніку, викрали автомобіль «Хюндай», який був припаркований біля житлового будинку на вулиці Оноре де Бальзака.

Оперативники розпочали переслідування викрадачів. Згодом вони були затримані у Святошинському районі столиці, неподалік від гаражного боксу, де стояв ще один викрадений транспортний засіб.

Як з’ясувалося, 39-річний та 46-річний чоловіки неодноразово судимі за аналогічні злочини. Крім цього, зловмисники обґрунтовано підозрюються у вчиненні аналогічних злочинів у Деснянському, Оболонському та Святошинському районах столиці. Також є епізоди їхньої злочинної діяльності у Київській області.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.