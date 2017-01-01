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    Столичні правоохоронці затримали іноземців за крадіжку автомобіля (фото)

    • Сьогодні, 17:46
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    Скориставшись відчиненими дверима транспортного засобу, зловмисники витягнули із салону сумку з грішми та мобільним телефоном. Однак завдяки оперативній реакції правоохоронців за деякий час фігурантів затримали в Оболонському районі

    До чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Вишгородській власник автомобіля виявив відсутність сумки з особистими речами. На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група.

    Завдяки оперативному реагуванню працівників кримінального розшуку столичної поліції на вулиці Академіка Навашина в Оболонському районі Києва затримали в автомобілі «Мазда» двох іноземців. Правоохоронці встановили: це – 47-річний та 32-річні уродженці іншої держави, які раніше мали проблеми із законом.

    Слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм повідомлено про підозру.

    Окрім того, суд обрав іноземцям міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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    Столичні правоохоронці затримали іноземців за крадіжку автомобіля (фото)
    Столичні правоохоронці затримали іноземців за крадіжку автомобіля (фото)
    Столичні правоохоронці затримали іноземців за крадіжку автомобіля (фото)
    Столичні правоохоронці затримали іноземців за крадіжку автомобіля (фото)
    Столичні правоохоронці затримали іноземців за крадіжку автомобіля (фото)
    Столичні правоохоронці затримали іноземців за крадіжку автомобіля (фото)
    Столичні правоохоронці затримали іноземців за крадіжку автомобіля (фото)
    Столичні правоохоронці затримали іноземців за крадіжку автомобіля (фото)

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