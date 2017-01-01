Столичні правоохоронці затримали іноземців за крадіжку автомобіля (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скориставшись відчиненими дверима транспортного засобу, зловмисники витягнули із салону сумку з грішми та мобільним телефоном. Однак завдяки оперативній реакції правоохоронців за деякий час фігурантів затримали в Оболонському районі

До чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Вишгородській власник автомобіля виявив відсутність сумки з особистими речами. На місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група.



Завдяки оперативному реагуванню працівників кримінального розшуку столичної поліції на вулиці Академіка Навашина в Оболонському районі Києва затримали в автомобілі «Мазда» двох іноземців. Правоохоронці встановили: це – 47-річний та 32-річні уродженці іншої держави, які раніше мали проблеми із законом.

Слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм повідомлено про підозру.

Окрім того, суд обрав іноземцям міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі.