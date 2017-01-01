Столичні правоохоронці затримали крадія ліфтового обладнання (фото)

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Працівники карного розшуку Дарницького управління поліції затримали молодика із викраденою котушкою. Розпочато кримінальне провадження

Правоохоронці під час патрулювання побачили чоловіка, який щось ховав під спортивним светром. Під час перевірки з’ясувалося, що він ніс ліфтову котушку.

Про це інформує сайт Національної поліції, повідомляє «Главком».

У правопорушника оперативники також виявили інструменти, за допомогою яких він демонтував ліфтове обладнання.

Затриманим виявився 27-річний непрацюючий місцевий житель, раніше судимий за аналогічні злочини.

Викрадене зловмисник здавав до пункту прийому металобрухту. На отримані гроші купував алкоголь і наркотики.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Під час слідства правоохоронці встановлюють додаткові епізоди його кримінальної біографії.