Столичні правоохоронці затримали зловмисниць, які викрали у жінки більше 45 тисяч гривень і телефон (фото)

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Подія сталася біля залізничного вокзалу. Потерпіла поспішала до аеропорту і не помітила, коли залишилася без грошей і телефону. Після проведених слідчих дій правоохоронці повернули цінності жінці.

45-річна жителька Харкова приїхала поїздом до столиці, щоби продовжити подорож літаком. Жінка поспішала до аеропорту і не помітила, як на привокзальній площі дві зловмисниці витягли із її сумки 2400 гривень, 1360 євро та мобільний.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Для співробітників карного розшуку поліції Києва дії крадійок не залишилися непоміченими: офіцери зупинили підозрюваних осіб і попросили харків’янку перевірити вміст сумки. Жінка відразу підтвердила: гроші та мобільний відсутні.

Слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції вилучила у зловмисниць викрадені речі та задокументувала правопорушення.

Відомості належним чином зареєстровані. Кримінальне провадження розслідується за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, за якою передбачено до п’яти років ув’язнення.

26-річна та 23-річна спритниці затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Крім того, перевіряються їх причетність до скоєння інших злочинів.

Після проведення першочергових слідчих дій правоохоронці повернули потерпілій її речі, тож харків’янка встигла на свій рейс.