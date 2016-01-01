Столичні рятувальники нагадують, що робити, якщо розбився ртутний термометр

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Комунальна аварійно-рятувальна служба «Київська служба порятунку» зафіксувала збільшення випадків розбиття ртутних термометрів мешканцями міста, що може бути пов’язаним із сезонним збільшенням рівня захворюваності на грип та ГРВІ.

Так, лише в період із 19 до 25 грудня 2016 року столичними рятувальниками здійснено 37 виїздів для демеркуризації – прибирання розбитих ртутних термометрів у квартирах і будівлях. Про це повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій КМДА.

Нагадаємо, якщо ви розбили термометр, отримати консультацію або викликати спеціалістів для демеркуризації можна за телефоном Київської служби порятунку: (044) 430-37-13 (цілодобово).

Також можна самостійно прибрати розбитий термометр, скориставшись наступними порадами рятувальників:

1. Ні в якому разі не застосовуйте пилосос для прибирання. По-перше, він забрудниться частинками ртуті, тому використовувати його в подальшому категорично заборонено та небезпечно. По-друге, фільтри пилососа не затримають усю ртуть і велика частина вже в розпиленому вигляді знову опиниться в приміщенні та осяде на всіх можливих поверхнях.

2. Не можна прибирати ртуть віником. Це тільки подрібнює отруйні кульки у ртутний пил, ускладнюючи прибирання.

3. Не намагайтеся витирати ртуть ганчіркою – це призведе лише до розмазування ртуті та збільшення площі поверхні її випаровування.

Інструкція з прибирання ртуті

Приготуйте:

скляну банку з водою для зібраної ртуті, а також кришку, що щільно закривається;

широку клейову стрічку-скотч;

поліетиленові пакети для утилізації речей, які можуть бути забруднені ртуттю;

гумову грушу, медичний шприц;

ліхтарик або настільну лампу для освітлення;

гумові рукавиці;

хімікати, що володіють окисними властивостями та містять сполуки хлору.

Етап перший.

Механічна демеркуризація (збір крапель ртуті).

Вивести з приміщення всіх незадіяних у прибиранні людей (особливо дітей), а також домашніх тварин. Закрийте двері кімнати, щоб забруднене повітря не потрапляло в інші приміщення. Відкрийте, не створюючи протягу, кватирку в кімнаті, де розбився градусник. Проведіть ретельний огляд усіх предметів, поверхонь, на які могли потрапити крапельки ртуті. Зауважте, що кульки ртуті дуже добре катаються на будь-якій поверхні, при цьому можуть бути дуже маленьких розмірів. Для огляду використовуйте ліхтар, яким слід світити вздовж підлоги (або іншої поверхні), добре перевірте всі кути, тріщини в підлозі, щілини, виїмки, нерівності. У світлі ліхтаря легко помітити сріблясті кульки ртуті завдяки їх металевого блиску. Починати механічну демеркуризацію необхідно від периферії до центру місця, де був розбитий термометр, щоб не збільшити площу забруднення. Збір ртуті краще починати з найбільших крапель, щоб вони не розбилися на дрібніші крапельки. Для зручності прибирання ртуті використовуйте щільний лист паперу, зігнутий навпіл. Для закочування крапель ртуті на аркуш паперу скористайтеся товстою голкою або в’язальною спицею. Для збору дуже дрібних крапель ртуті використовуйте скотч. Шматки клейкої стрічки з прилиплими до неї краплями ртуті треба помістити в скляну банку. Із щілин краплі ртуті можна дістати за допомогою медичного шприца з товстою голкою. Якщо у вас з’явилися підозри, що частинки ртуті потрапили за плінтус, під ламінат або під мостину паркету, їх слід зняти й ретельно оглянути. Якщо ртуть потрапила на килим або килимові покриття, їх необхідно обережно згорнути від периферії до центру, щоб кульки ртуті не розлетілися у приміщенні, помістити у великій цілий целофановий пакет. На жаль, килим доведеться викинути, оскільки прибрати з нього ртуть на 100% неможливо. Зібрані залишки термометру необхідно також помістити в скляну банку. Поводьтеся зі ртуттю, яку зібрали, дуже обережно. Щільно закрийте банку зі ртуттю й водою кришкою. Ні в якому разі не можна викидати ртуть на смітник, у сміттєпровід або унітаз – це призведе до нових забруднень, які важко усувати. Банку зі ртуттю тримайте на балконі або в гаражі, передбачивши всі засоби для її цілісності, а потім передайте на утилізацію, зателефонувавши за тел.: (044) 430-37-13.

Етап другий.

Хімічна демеркуризація.

До даного етапу слід переходити тільки в тому випадку, якщо прибрано всі видимі крапельки ртуті, зібрано та видалено з приміщення всі забруднені предмети й речі. Для цього знадобляться наявні в будинку хімікати, найбільш доступний із засобів – це «Білизна».

Для приготування розчину налити у відро 1 літр «Білизни» (або іншого засобу з хлором) і 8 літрів води. Одягніть гумові рукавички і обробляйте забруднену поверхню отриманим розчином, особливу увагу приділяйте тріщинам, щілинам і кутам, де могли зберегтися частинки ртуті. У такі місця навіть можна залити трохи розчину (для більш надійної обробки). Вікна й двері до приміщення повинні бути зачинені. Після перерви (3 години) зробіть якісне вологе прибирання в усій квартирі та інтенсивно провітріть приміщення. Для профілактики наслідків розбитого термометру протягом 10-15 днів проводяться щоденні вологі прибирання квартири з невеликим додаванням «Білизни» і часті тривалі провітрювання.

При дотриманні цих рекомендацій вдається повністю позбутися від наслідків розбитого ртутного термометру за вказаний термін.