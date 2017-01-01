Столичні вогнеборці під час пожежі врятували людину

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В ніч з суботи на неділю в Києві сталася пожежа

25 березня о 23:34 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на 4-му поверсі 5-поверхового житлового будинку по вулиці Братиславській, 20, виникла пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

На місце події негайно прибули вогнеборці 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини та встановили, що на газовій плиті підгоріла їжа. Бійці ліквідували можливу пожежу шляхом відключення та врятували чоловіка, якого вивели на свіже повітря та передали працівникам медичної служби.

Шановні кияни та гості столиці! Головне управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві звертається до вас з проханням пильнувати процес приготування їжі. Пам’ятайте, що підгорілі харчі можуть перерости у пожежу, що загрожуватиме вашому життю та здоров’ю!