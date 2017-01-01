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    Столичних графітників просять не ганьбити країну

    • Сьогодні, 15:02
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    Днями в Києві комунальники попросили «любителів графіті» не малювати на стінах напередодні «Євробачення»

    Оголошення з проханням до графітників працівники ЖКГ приклеїли скотчем до торцевої стіни будинку по Андріївському узвозі, 5/31, після того як очистили його від тегів.

    Фотографію послання розмістив у своєму Facebook київський вуличний художник Mike Mike.

    Своє прохання комунальники мотивували тим, що графітники своєю творчістю ганьблять Україну перед іноземцями.

    Джерело: Соцпортал

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