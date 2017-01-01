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    Столичних митників судитимуть за хабарництво

    • Сьогодні, 12:26
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    Чотирьох посадовців київської митниці судитимуть за вимагання хабарів

    Правоохоронці у липні-серпні 2016 року виявили факти вимагання неправомірної вигоди групою осіб у складі чотирьох співробітників Київської митниці ДФС, які за грошову винагороду занижували митну вартість вантажів під час їх митного оформлення, тим самим завдаючи державі збитків в особливо великих розмірах.

    Про це повідомили у прес-службі ДФСУ.

    Відносно зазначених працівників відкрито кримінальні провадження. За результатами досудового розслідування їм оголошено про підозру у хабарництві.

    Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали кримінальних проваджень з обвинувальним актом скеровано до Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

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