Столичних школярів забезпечать ортопедичним взуттям та устілками
- Сьогодні, 11:11
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Розсилка
З наступного тижня розпочнеться профілактичний огляд школярів 78-го виборчого округу міста Києва на наявність у них плоскостопості
Про це повідомив депутат Київради від фракції «Солідарність». «Тих дітей, у кого буде виявлено відхилення від норми, ми безкоштовно забезпечимо ортопедичними устілками. А в разі серйозних дефектів стопи – якісним ортопедичним взуттям з натуральної шкіри», – інформує Юрій Крикунов.
Депутат наголошує, що обрані ортопедичні устілки мають високу морозостійкість та нульову теплопровідність. Вони повністю водонепроникні, а також вирізняються надзвичайною легкістю та високим комфортом. І що не менш важливо, матеріали безпечні для здоров’я дитини, адже не схильні до дії грибків та бактерій.
Довідково: до виборчого округу №78 (Подільський район) входять школи №68, №243, №271 та школа-інтернат №19.
Джерело: Столичний сайт