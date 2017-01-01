Столичних школярів забезпечать ортопедичним взуттям та устілками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З наступного тижня розпочнеться профілактичний огляд школярів 78-го виборчого округу міста Києва на наявність у них плоскостопості

Про це повідомив депутат Київради від фракції «Солідарність». «Тих дітей, у кого буде виявлено відхилення від норми, ми безкоштовно забезпечимо ортопедичними устілками. А в разі серйозних дефектів стопи – якісним ортопедичним взуттям з натуральної шкіри», – інформує Юрій Крикунов.

Депутат наголошує, що обрані ортопедичні устілки мають високу морозостійкість та нульову теплопровідність. Вони повністю водонепроникні, а також вирізняються надзвичайною легкістю та високим комфортом. І що не менш важливо, матеріали безпечні для здоров’я дитини, адже не схильні до дії грибків та бактерій.

Довідково: до виборчого округу №78 (Подільський район) входять школи №68, №243, №271 та школа-інтернат №19.

Джерело: Столичний сайт