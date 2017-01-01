Столичних водіїв попередили про ожеледицю на дорогах

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10 лютого на дорогах Києва очікується ожеледиця

За прогнозом Українського гідрометцентру, 10 лютого в Києві очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східній, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, а вдень 5-7° морозу.

Звертаємося до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Поради водіям:

дотримуватися швидкісного режиму, дистанції і відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманними ліхтарі;

при погіршенні погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із «літніми» шинами.

Поради пішоходам: