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    Столичних водіїв попередили про ожеледицю на дорогах

    • Сьогодні, 07:22
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    11 лютого на дорогах Києва подекуди ожеледиця

    За прогнозом Українського гідрометцентру, 11 лютого на дорогах столиці подекуди ожеледиця. Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 4-6° морозу.

    Звертаємося до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

    прогноз погоди Київ
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