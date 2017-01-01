Столичних водіїв попередили про ожеледицю на дорогах
- Сьогодні, 07:22
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11 лютого на дорогах Києва подекуди ожеледиця
За прогнозом Українського гідрометцентру, 11 лютого на дорогах столиці подекуди ожеледиця. Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 4-6° морозу.
Звертаємося до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.