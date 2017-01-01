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    Столичних водіїв попереджають про ожеледицю

    • Сьогодні, 09:11
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    23 січня на дорогах Києва очікується ожеледиця

    За прогнозом Українського гідрометцентру, 23 січня в столиці очікується хмарна погода, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вдень близько 0°.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА звертається до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

    прогноз погоди
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