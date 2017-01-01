Столичних водіїв попереджають про ожеледицю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

23 січня на дорогах Києва очікується ожеледиця

За прогнозом Українського гідрометцентру, 23 січня в столиці очікується хмарна погода, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вдень близько 0°.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА звертається до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.