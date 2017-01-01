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    Столичних водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах

    • Сьогодні, 09:54
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    10 січня на дорогах столиці очікується ожеледиця

    За прогнозом Українського гідрометцентру, 10 січня в столиці очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура вдень близько 4-6° морозу.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста.

    Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

    Комунальники нагадують про прохання не паркувати приватні авто на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Автівки, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані.

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