Столичних водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах
- Сьогодні, 08:14
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27 січня в столиці очікується сніг, на дорогах – ожеледиця
За прогнозом Українського гідрометцентру, 27 січня в Києві хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вранці та вдень очікується сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень – 1-3° морозу.
Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА звертається до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.
Поради водіям:
- дотримуватися швидкісного режиму, дистанції і відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманними ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із «літніми» шинами.
Поради пішоходам:
- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але й важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить свою силу;
- будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- коли перебігаєте дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
- обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.