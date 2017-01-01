Столичних водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах

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27 січня в столиці очікується сніг, на дорогах – ожеледиця

За прогнозом Українського гідрометцентру, 27 січня в Києві хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вранці та вдень очікується сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень – 1-3° морозу.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА звертається до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Поради водіям:

дотримуватися швидкісного режиму, дистанції і відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманними ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із «літніми» шинами.

Поради пішоходам: