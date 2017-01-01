Столичних водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах

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фото: autoexpert.in.ua Ожеледиця на дорогах

30 січня на дорогах столиці очікується ожеледиця

За прогнозом Українського гідрометцентру, 30 січня у Києві очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 7-9° морозу.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА звертається до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.