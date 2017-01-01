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    Столичних водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах

    • Сьогодні, 07:15
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    31 січня на дорогах столиці очікується ожеледиця

    За прогнозом Українського гідрометцентру, завтра, 30 січня, у Києві очікується мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень 5-7° морозу.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА звертається до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

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