Столичних водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах

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1 лютого на дорогах столиці очікується ожеледиця

За прогнозом Українського гідрометцентру, 1 лютого в Києві очікується мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 3-5° морозу.

Окрім того, як прогнозують синоптики, 2-3 лютого в Києві буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів, і лише в п’ятницю, 3 лютого, очікується мокрий сніг і дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний і південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 2 лютого 0-2° морозу, 3 лютого 0-2° тепла.

4 та 5 лютого в столиці очікується часом мокрий сніг. Температура вночі та вдень 0-2° морозу.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА звертається до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.