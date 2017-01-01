Столичних водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах

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4 лютого на дорогах Києва очікується ожеледиця

За прогнозом Українського гідрометцентру, 4 лютого в столиці очікується хмарна погода. Вдень – невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

Окрім того, за прогнозами синоптиків, температура в наступні дні буде знижуватися. Так, 7 лютого вночі очікується температура 14-16° морозу, 8 лютого – 18-20°; вдень 11-13° морозу.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА звертається до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.

Поради водіям:

дотримуватися швидкісного режиму, дистанції і відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманними ліхтарі;

при погіршенні погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із «літніми» шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте й трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але й важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить свою силу;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

коли перебігаєте дорогу перед автомобілем, врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;

обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.

Нагадаємо, за минулу добу на дорогах Києва та області сталися десятки ДТП.