  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    Столичних водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах

    • Сьогодні, 07:22
    • Розсилка

    17 лютого в Києві очікується мінлива хмарність, на дорогах – ожеледиця

    За прогнозом Українського гідрометцентру, 17 лютого в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла.

    Вихідними, 18-19 лютого, також буде хмарно з проясненнями. У суботу часом невеликий мокрий сніг і дощ, у неділю – без істотних опадів. Місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний і західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

    20-21 лютого синоптики передбачають часом дощ і мокрий сніг, лише вночі 20 лютого без істотних опадів.

    прогноз погоди Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ