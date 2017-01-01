Столичних водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах

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17 лютого в Києві очікується мінлива хмарність, на дорогах – ожеледиця

За прогнозом Українського гідрометцентру, 17 лютого в Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла.

Вихідними, 18-19 лютого, також буде хмарно з проясненнями. У суботу часом невеликий мокрий сніг і дощ, у неділю – без істотних опадів. Місцями туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний і західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

20-21 лютого синоптики передбачають часом дощ і мокрий сніг, лише вночі 20 лютого без істотних опадів.