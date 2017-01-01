Столичним комунальникам вручили ключі від квартир

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З нагоди професійного свята надане службове житло 40 працівникам житлово-комунального господарства

З нагоди відзначення Дня житлово-комунального господарства та сфери побутового обслуговування у столиці вручили ордери на квартири працівникам з комплексного прибирання, слюсарям, зварювальникам та іншим. Загалом 40 працівників отримали службове житло. Відповідні сертифікати сьогодні вручив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Пріоритетним завданням органів влади всіх рівнів є створення комфортних умов для життя людей у нашому місті. Це вимагає системного розвитку житлово-комунального господарства та сфери послуг. Віримо, що спільними зусиллями влади та територіальних громад нам вдасться подолати всі проблеми, пов’язані із облаштуванням нашого побуту, та підняти рівень житлово-комунальних та побутових послуг. Ця робота не проста, особливо зараз, коли радикально змінюється законодавство, коли економічна ситуація у країні напружена. Однак за останні роки у нас є тенденція розвитку, ми побороли усі ці негаразди із заборгованістю заробітної плати, закупили спецодяг, знаходимо можливість забезпечувати людей службовим житлом», – сказав під час вручення ордерів заступник голови КМДА.

Також з нагоди професійного свята вручено відзнаки Прем'єр-міністра України, Київського міського голови, Київської міської профспілки працівників житлово-комунального господарства.